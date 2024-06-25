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Потрапила в полон вагітною: після звільнення жінка заснувала свій фонд – деталі

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Потрапила в полон вагітною: після звільнення жінка заснувала свій фонд – деталі
Мар'яна Мамонова під час звільнення з полону перебувала на 9-му місяці вагітності
Фото з відкритих джерел

Проєкт Мар’яни Мамонової буде спрямований на допомогу жінкам, які опинилися в такій самій ситуації

Військова лікарка з Маріуполя Мар’яна Мамонова, яка раніше потрапила в полон вагітною, відкрила свій фонд, який буде спрямований на допомогу жінкам, які опинились в аналогічній ситуації. Жінка брала участь в обороні Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення і вже має свій проєкт, пов’язаний з бебі-боксами для дружин чинних військових. Про свій новий задум вона повідомила у власному Instagram-акаунті.

 «Так сталося, що в Маріуполі я дізналася, про свою вагітність, та потрапила до російського полону. Моя історія має щасливий кінець, бо до пологів я повернулася додому. Зараз я відкрила свій фонд, який буде спрямований на допомогу жінкам, які пережили російський полон, продовжу свою справу по бебі боксах, для дружин діючих військових», – йдеться в її повідомленні.

Мамонова зазначає, що ці напрямки допомоги їй важливі, оскільки це і її власний досвід: «Я знаю як важко жінкам, які повернулися з полону адаптуватися і жити в соціумі, як важко жінкам, у яких вагітність проходить в страху та тривозі за свого чоловіка та дитину».

Нагадаємо, Мар'яна Мамонова закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського і магістратуру Київської військово-медичної академії. За період АТО/ООС мала чотири ротації до зони бойових дій. Станом на 24 лютого 2022 року служила в Маріуполі.

Ще до полону Мар'яна в одному із листувань повідомила рідним, що вагітна. З початку квітня 2022 року була у полоні. Її вдалось визволити восени 2022 року, жінка стала однією з понад 200 українських героїв, яких Україна звільнила з російського полону 21 вересня.

Теги: вагітність 24 лютого звільнення університет жінка Україна полон історія

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