Головна Новини
search button user button menu button

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Ткачук звернув увагу на труднощі, з якими стикається Держпродспоживслужба у своїй діяльності
фото з відкритих джерел

«Мінагрополітики, МОЗ та нардепи готують законодавче визначення «харчового шахрайства»

В Україні немає чіткого законодавчого визначення поняття «харчове шахрайство» та відповідного механізму притягнення до відповідальності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

За його словами, ця прогалина у законодавстві суттєво ускладнює боротьбу з недобросовісними виробниками та продавцями, які свідомо вводять споживачів в оману, підміняючи інгредієнти, фальсифікуючи маркування або порушуючи технологічні норми.

Ткачук звернув увагу на труднощі, з якими стикається Держпродспоживслужба у своїй діяльності. Зазначимо, що мораторій на проведення планових перевірок значно обмежує можливості контролю якості продуктів харчування. Хоча у великих торговельних мережах контроль за якістю здійснюється більш ретельно, на агропродовольчих ринках ситуація значно гірша. Часто трапляються випадки, коли інформація на етикетці не відповідає дійсному складу продукту.

«Знову впираємося у мораторій на проведення перевірок. Проте зауважу: у мережах магазинів більш прискіпливіше контролюється якість продукції, аніж на агроринках. Там можуть траплятися випадки, коли на етикетці товару зазначено одну інформацію, а його справжній вміст зовсім інший», – сказав він. 

Однією з ключових проблем є відсутність законодавчого визначення понять «харчовий фальсифікат» та «харчове шахрайство». Це призводить до неоднозначного тлумачення та ускладнює притягнення винних до відповідальності. Наприклад, незрозуміло, чи вважати харчовим шахрайством виробництво продукції без відповідного дозволу, якщо вона відповідає стандартам якості.

Ткачук повідомив, що Держпродспоживслужба разом з Мінагрополітики, МОЗ та народними депутатами активно працює над законопроєктом, який має на меті усунути цю прогалину у законодавстві. Законопроєкт передбачатиме чітке визначення «харчове шахрайство» та встановлення відповідальності, включаючи кримінальну, за такі дії.

«Вилучені партії товару можуть не відповідати вимогам ДСТУ, при цьому не містять шкоди здоров’ю людини. На кону стоїть питання про притягнення до відповідальності. Тому спільно з представниками Мінагрополітики, МОЗ та народними депутатами приступили до напрацювань, щоб закріпити у законодавстві єдине визначення, що таке «харчове шахрайство». А також передбачити за це відповідальність, у тому числі й кримінальну», – сказав він. 

Зазначимо, наразі підприємці та бізнес-асоціації звертаються до Держспоживслужби з проханням відновити перевірки. За зверненням бізнесу таких заходів за час повномасштабної війни було 10 тис., із них 2/3 – за ініціативи самих підприємців.

Читайте також: Як комунальники дурять українців і чому кавун – це ризик? Інтерв’ю з шефом Держпродспоживслужби
Теги: шахрайство закон Держпродспоживслужба Сергій Ткачук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 травня в Україні святкують День степу. Свято було створене 1 березня 2017 року, того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника «Кам'яні могили», який є традиційним символом охорони українських степів
30 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
30 травня, 00:00
Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді
Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
2 червня, 18:22
Партія «Грузинська мрія» в парламенті має достатньо голосів, щоб затвердити ініціативу
Депутати в Грузії розробили законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ
4 червня, 14:59
Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування
Штраф за образливі повідомлення сексуального характеру: Зеленський підписав закон
19 червня, 11:28
«Якщо людини не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення», – пояснив речник Міноборони
Міноборони повідомило, яким способом надсилатимуть повістки з 16 липня
14 червня, 23:24
Волонтер Фумінорі Цучіко на фоні власного кафе у Харкові
Легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові
18 червня, 18:26
Мар'яна Безугла підстрибнула і потрапила в кадр відео
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
20 червня, 03:20
Закон стосується перевезень автомобільним і міським електричним транспортом
Зеленський підписав закон, який прирівнює е-квиток для транспорту до паперового
26 червня, 20:28
В Україні за перші 5 місяців 2024 року було зафіксовано 1,6 тисяч справ про порнографію
Справи про порнографію: дані за 2024 рік (інфографіка)
Сьогодні, 10:08

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
25K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
9220
День Конституції України 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
5423
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4982
Сирський у День Конституції звернувся до українців із проханням
4472
США та Ізраїль домовляються про передачу Україні восьми ППО Patriot

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Сьогодні, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Сьогодні, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Сьогодні, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Сьогодні, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Сьогодні, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Сьогодні, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua