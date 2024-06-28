Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів

CNN: дві третини глядачів присудили Трампу перемогу після дебатів із Байденом

Дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю. Це випливає з експрес-опитування телеканалу CNN.

За інформацією журналістів, мільярдер обійшов чинного голову Білого дому за кількістю голосів удвічі.

Трамп набрав 67% голосів у свій актив, зазначили представники ЗМІ. При цьому показник чинного американського лідера зупинився на позначці лише 33%.

Нагадаємо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.