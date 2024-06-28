ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes

30 тис. російських окупантів загрузли в місті Вовчанськ

Наступ російських військ на Харківську область міг мати на меті захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити ворожу важку артилерію до міста Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого Харкова. Про це повідомляє Forbes.

Однак цього не сталося. Через кілька тижнів після початку наступу 30 тис. російських окупантів загрузли в місті Вовчанськ. За повідомленнями, українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду в місті.

При цьому зазначається, що багато російських загарбників відмовилися воювати. Якщо це підтвердиться, то це буде важка втрата для нового північного угруповання російських військ, до якого входять близько семи полків і бригад.

А російські втрати у Вовчанську можуть стати ще гіршими, оскільки бійці цілого батальйону, які вижили, – а це сотні солдатів – уже два тижні перебувають у пастці на хімічному заводі в центрі міста.

І, можливо, солдати протримаються недовго. Українські військово-повітряні сили завдають по хімічному заводу точні бомбові удари, поступово перетворюючи його на руїни.

83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах.

В Україні 83-тя повітряно-десантна бригада відмовилася від парашутів і воювала як механізоване з'єднання на своїх гусеничних БМД і колісних БТР. Передислоковуючись на сотні кілометрів за раз у відповідь на українські атаки і можливості для російських атак, бригада воювала на півдні країни у 2023 році, а цієї весни брала участь у російській облозі східного міста Часів Яр.

Нагадаємо, російська диверсійно-розвідувальна група ввечері 26 червня здійснила штурм кордону на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків), але війська РФ не почали наступальних дій у цьому районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.