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Повітряна тривога оголошена в Києві та ряді регіонів України

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Повітряна тривога оголошена в Києві та ряді регіонів України

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 03:17 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою атаки БпЛА.

Начальник КМВА Сергій Попко попросив громадян прямувати в укриття у зв'язку із загрозою БпЛА у столиці.

Карта повітряних тривог станом на 03:17 має такий вигляд.

Повітряна тривога оголошена в Києві та ряді регіонів України фото 1

Нагадаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками. 

До слова, ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл.

Теги: окупанти Іван Федоров тривога

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