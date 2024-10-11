Повітряна тривога оголошена в Києві та ряді регіонів України
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 03:17 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою атаки БпЛА.
Начальник КМВА Сергій Попко попросив громадян прямувати в укриття у зв'язку із загрозою БпЛА у столиці.
Карта повітряних тривог станом на 03:17 має такий вигляд.
Нагадаємо, у Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У ніч проти 29 вересня окупанти атакували Одещину ударними безпілотниками.
До слова, ситуація на фронті у Харківській області залишається напруженою. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжують наступальні дії, наближаючись до річки Оскіл.
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