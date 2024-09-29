Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів врятовано жінку, кількість постраждалих зросла
ДСНС врятували жінку у Запоріжжі
У Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усю необхідну допомогу», – йдеться у заяві.
Оновлення о 09:54
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11 людей.
«Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння дев'ять автомобілів та п'ять гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу», – йдеться у повідомленні ДСНС.
Наразі аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено.
Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Внаслідок чого поранено п'ятеро людей.
Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.
Згодом голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї: «Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК».
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