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Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів врятовано жінку, кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російський удар по Запоріжжю: з-під завалів врятовано жінку, кількість постраждалих зросла
29 вересня Росія атакувала Запоріжжя КАБами
фото: скріншот з відео

ДСНС врятували жінку у Запоріжжі

У Запоріжжі з-під завалів багатоповерхівки працівники ДСНС дістали жінку. Вона отримує всю необхідну медичну допомогу. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усю необхідну допомогу», – йдеться у заяві.

Оновлення о 09:54

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11 людей. 

«Окрім цього, рятувальники ліквідували загоряння дев'ять автомобілів та п'ять гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених. Надзвичайники ліквідували загоряння газопроводу», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Наразі аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі завершено.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 вересня, Росія атакувала житлові забудови Запоріжжя. Внаслідок чого поранено п'ятеро людей.

Також через російську атаку змінено рух поїздів на станціях у Запоріжжі.

Згодом голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це та заявив, що Україні потрібно більше зброї: «Запоріжжя. Удари КАБами росіян по цивільних. Ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння РФ напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК».

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Теги: Запоріжжя росія ДСНС війна обстріл рятувальники Україна росіяни

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