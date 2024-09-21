ЗСУ переграли ворога на важливому напрямку: ексрозвідник повідомив деталі

Приблизно вісім днів тому ворог зрозумів, що взяти Покровськ не вдасться

Армії РФ не вдалося захопити Покровськ Донецької області в лоб. Тепер окупанти намагаються обійти місто з півдня. Втім, ЗСУ переграли росіян. Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі Freeдом.

«Приблизно вісім днів тому ворог зрозумів, що взяти Покровськ не вдасться. Частина сил і резервів, які мали бути спрямовані на вирішальні штурми Покровська, були перекинуті на Курський напрямок. Це пов’язано з тим, що Путін поставив завдання звільнити ці території — для нього це політично важливо. Однак, щоб не послаблювати наступальний потенціал, було вирішено також опрацювати тактику з півдня», – пояснив експерт.

За словами Маломужа, «тактика з півдня» передбачає удари противника по Курахівському і Вугледарському напрямках, а також спробу захоплення Селидового. Втім, українські Сили оборони переграли російську армію. Так, ЗСУ тримають місто Селидове, хоч загарбники підійшли до його околиць.

«Вони розглядають цей центр як можливі ворота на Покровськ, тільки з іншого боку. Гарнізон Селидового займає дуже потужні позиції. Звісно, вже готуються тактичні удари по противнику з інших секторів і флангів. Ми взяли їх в оточення і в районі напрямку на Вугледар: вони намагалися оточити частину наших військ, але ми провели контратаки і завдали ударів із флангів», – констатував Маломуж.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін продовжує свою стратегію щодо захоплення всієї Донецької області, і битва за місто Покровськ може стати центральною подією його військової кампанії цього року.