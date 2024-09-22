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РФ атакує Дніпропетровщину БпЛА, які оброблені хімічною речовиною? Заява місцевої влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ атакує Дніпропетровщину БпЛА, які оброблені хімічною речовиною? Заява місцевої влади
Голова Дніпропетровської ОДА прокоментував застосування росіянами у БпЛА хімічної зброї
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У мережі з'явилася інформація, що ворог використовує у БпЛА хімічну речовину

У мережі з'явилася інформація, що нібито Росія обробляє безпілотники невідомими речовинами, які викликають хімічний опік. Однак очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в області не було зафіксовано таких випадків.

«Мережу сколихнула новина – ворог використовує у БпЛА хімічну речовину. При контакті зі шкірою вона викликає опіки. Прошу – без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я», – йдеться у заяві.

Водночас Лисак наголошує, що у будь-якому разі варто пам'ятати правила безпеки: «Не чіпайте підозрілі предмети. Побачивши такі – негайно зверніться до екстрених служб. Зателефонуйте за номером 101 чи 102».

Нагадаємо, речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ окупанти щодня використовують боєприпаси із отруйними речовинами.

До слова, російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин, у боях по всій лінії фронту в Україні. Таким чином вони намагаються послабити здатність українських військ захищати укріплені позиції і навіть змусити їх відступити.

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Теги: безпілотник хімічна зброя Дніпропетровщина війна Україна росія росіяни окупанти

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