Повітряна тривога у столиці тривала 15 хвилин

Літак перетинав держкордон з Україною з боку Білорусі

О 14:29 у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека також оголошувалася в низці північних областей. Повітряні сили ЗСУ попереджали про повітряну ціль на межі Київської та Житомирської областей.

«Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний», – йшлося в повідомленні.

За даними моніторингових телеграм-каналів, літак Як-130 перетинав держкордон з Україною з боку Білорусі о 14:28 в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.

Мешканцям «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях і дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривога станом на 14:30 мала такий вигляд:

О 14:45 у більшості північних областей, зокрема й у Києві, тривогу було скасовано. Небезпека досі лишається на Київщині та Сумщині.

Нагадаємо, що в ніч на 24 вересня ворог атакував Київщину ударними дронами. У двох районах регіону внаслідок падіння уламків збитих цілей загорівся трав'яний настил.

Також уночі та вранці російські загарбники атакували Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей у Смілі повибивало вікна в кількох будинках, але минулося без постраждалих.

До відома, пізно ввечері 23 вересня ворог завдав масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинув чоловік, кількість поранених збільшилася до шести, серед них двоє дітей.

Крім того, в ніч на 24 вересня ворог атакував Полтавщину ударними безпілотниками. Уламками збитих цілей пошкоджено енергетичну інфраструктуру, без світла залишилися 20 населених пунктів.