Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розпочали «призов» до армії РФ на окупованій території Херсонщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти розпочали «призов» до армії РФ на окупованій території Херсонщини
Сальдо зазначив, що молоді люди з ТОТ Херсонщини служитимуть у частинах Південного воєнного округу
фото з відкритих джерел

Пособник окупантів Володимир Сальдо обіцяє, що чоловіків не залучатимуть до війни проти України

З 1 жовтня на тимчасова окупованій території Херсонщини росіяни розпочали так званий осінній «призов» на строкову військову службу. Забиратимуть чоловіків віком від 18 до 30 років. Про це повідомив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

При цьому пособник окупантів обіцяє, що чоловіків не залучатимуть до війни проти України.

Сальдо зазначив, що молоді люди з ТОТ Херсонщини служитимуть у частинах Південного воєнного округу. Так званий призов триватиме до 31 грудня 2024 року.

Своєю чергою перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в коментарі «Суспільному» сказав, що такий крок окупаційної «влади» є цілком прогнозованим.

«Зараз ми вивчаємо ще цю ситуацію. Поки що є тільки заява. Ми не бачили підготовки системної для організації призову на окупованій території. Але така інформація є. Крім того, вони додатково обіцяють, що молодь, яка піде служити, не братиме участь у так званій СВО. Але як це буде реально, побачимо. Було зрозуміло, що рано чи пізно ворог нашим ресурсом людським скористається, щоб наші люди брали участь у цій війні», – сказав посадовець.

За його словами, єдиний спосіб уникнути «призову» – виїхати з тимчасово окупованих територій. При цьому він зазначив, що серед мешканців ТОТ тих, хто добровільно уклав контракти на службу в російській армії, – одиниці.

Нагадаємо, у 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр. Повістка вважатиметься автоматично врученою через тиждень із дня її розміщення у реєстрі. Повідомлення про це з'явиться у кабінеті призовника на сайті «Держпослуги». Таким чином, стає неможливим ухилення від вручення повістки.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Херсонщина призов до армії Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни обстріляли станцію «швидкої» на Харківщині, поранено одну людину
Росіяни обстріляли станцію «швидкої» на Харківщині, поранено одну людину
Окупанти розпочали «призов» до армії РФ на окупованій території Херсонщини
Окупанти розпочали «призов» до армії РФ на окупованій території Херсонщини
У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка
У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Віталія Ломейка
Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
Військове керівництво вивело підрозділи Сил оборони з Вугледару
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
Російські сили готуються до штурмів на Запорізькому напрямку
Російські сили готуються до штурмів на Запорізькому напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
32K
Серед підлітків у TikTok набирає популярності новий небезпечний тренд
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
15K
Навіщо Путін вирішив роздавати землі Криму
15K
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
13K
Росія окупувала Вугледар – DeepState

Новини

Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні, 07:50
Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua