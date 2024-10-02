Окупанти розпочали «призов» до армії РФ на окупованій території Херсонщини

Сальдо зазначив, що молоді люди з ТОТ Херсонщини служитимуть у частинах Південного воєнного округу

Пособник окупантів Володимир Сальдо обіцяє, що чоловіків не залучатимуть до війни проти України

З 1 жовтня на тимчасова окупованій території Херсонщини росіяни розпочали так званий осінній «призов» на строкову військову службу. Забиратимуть чоловіків віком від 18 до 30 років. Про це повідомив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

При цьому пособник окупантів обіцяє, що чоловіків не залучатимуть до війни проти України.

Сальдо зазначив, що молоді люди з ТОТ Херсонщини служитимуть у частинах Південного воєнного округу. Так званий призов триватиме до 31 грудня 2024 року.

Своєю чергою перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в коментарі «Суспільному» сказав, що такий крок окупаційної «влади» є цілком прогнозованим.

«Зараз ми вивчаємо ще цю ситуацію. Поки що є тільки заява. Ми не бачили підготовки системної для організації призову на окупованій території. Але така інформація є. Крім того, вони додатково обіцяють, що молодь, яка піде служити, не братиме участь у так званій СВО. Але як це буде реально, побачимо. Було зрозуміло, що рано чи пізно ворог нашим ресурсом людським скористається, щоб наші люди брали участь у цій війні», – сказав посадовець.

За його словами, єдиний спосіб уникнути «призову» – виїхати з тимчасово окупованих територій. При цьому він зазначив, що серед мешканців ТОТ тих, хто добровільно уклав контракти на службу в російській армії, – одиниці.

Нагадаємо, у 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр. Повістка вважатиметься автоматично врученою через тиждень із дня її розміщення у реєстрі. Повідомлення про це з'явиться у кабінеті призовника на сайті «Держпослуги». Таким чином, стає неможливим ухилення від вручення повістки.