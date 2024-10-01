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Окупанти масовано вдарили по житлових кварталах та інфраструктурі Запоріжжя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти масовано вдарили по житлових кварталах та інфраструктурі Запоріжжя
У Запоріжжі окупанти поцілили в багатоповерховний будинок
фото: Telegram/Іван Федоров

Росіяни шість разів вдарили по Запоріжжю

Російські війська сьогодні, 1 жовтня, завдали шістьох ударів по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначив голова ОВА, окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. «Одна людина загинула, пʼятеро поранені внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури», – додав він.

Росіяни шість разів вдарили по Запоріжжю
Росіяни шість разів вдарили по Запоріжжю
фото: Telegram/Іван Федоров

Наразі відомо про двох поранених. Інформація про руйнування та стан людей уточнюється.

Нагадаємо, окупанти вдарили по центру Херсона, загинуло шестеро цивільних, щонайменше 12 людей постраждали. 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

До слова, росіяни продовжують активно наступати одразу на кількох напрямках, напередодні вони увійшли у Вугледар і закріплюються там у багатоповерхівках. 

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Теги: Запоріжжя окупанти війна обстріл Іван Федоров

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