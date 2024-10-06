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Росіяни вдарили балістикою по Одесі, пошкоджено корабель

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни вдарили балістикою по Одесі, пошкоджено корабель
РФ обстрілала Одесу балістикою
Фото з відкритих джерел

Росія вкотре застосувала балістичні ракети для удару по Одесі

У ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку на Одесу, використовуючи дрони та балістичні ракети. В результаті ракетного удару було пошкоджено корабель. Про це повідомив в Telegram голова Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Щодо ракетної атаки, то внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали», – розповів він.

У ніч проти 6 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи дрони та ракети. Одеса стала однією з основних цілей. Українська ППО збила кілька дронів-камікадзе типу "Шахед", що атакували область, але один корабель зазнав пошкоджень внаслідок ракетної атаки. Противник також використовував балістичні ракети, які не досягли своїх цілей завдяки роботі радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зенітних підрозділів України. Попри успіхи ППО, атака спричинила певні пошкодження інфраструктури​.

У жовтні російські війська продовжили масовані атаки на Україну, використовуючи як дрони-камікадзе, так і балістичні ракети. Основними цілями стали південні та східні регіони країни, включаючи Одесу та Дніпропетровську область.

Крім того, російські війська активно використовують тактичну авіацію та випробовують нові методи для подолання української оборони, хоча значну частину атак вдається відбити. Окрім військових цілей, значні пошкодження зазнала цивільна інфраструктура, зокрема, було уражено кілька житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури​.

Нагадаємо, одна із найбільш масованих атак на Україну відбулась 26 серпня. Внаслідок масованої атаки постраждало 15 областей. 

До слова, повітряна тривога вночі 2 жовтня на Одещині тривала близько чотирьох годин – з 1:25 до 5:39. Повітряні сили повідомляли, що в напрямку регіону рухаються ударні БпЛА, вони тримали курс на південь Одеської області. У місті Ізмаїл чули вибухи.

Нагадаємо, раніше російська влада звинуватила Україну в організації масованих атак безпілотників на міста РФ. У цьому начебто «суть нинішньої української влади». Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 10 вересня.

 

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Теги: війна балістичні ракети тривога інфраструктура корабель Одеса

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