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Повітряні сили показали «святкові» ракети для росіян (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили показали «святкові» ракети для росіян (фото)
фото: Повітряні сили ЗСУ

Ракети прикрашені гірляндами

Українські захисники вирішили «привітати» ворога зі святами і прикрасили ракети гірляндами. Повітряні сили опублікували святкове фото із подарунками для російських окупантів – ракетами, які встановлені на українські літаки.

На опублікованому фото – льотчик військового літака, під крилом якого видно три ракети. Дві з них, які прикрашені гірляндами, мають головки самонаведення та крильця.

«Світло переможе пітьму! Українські пілоти готують новорічні подарунки російським окупантам! Свято наближається!» – підписали фото у Повітряних силах.

Повітряні сили показали «святкові» ракети для росіян (фото) фото 1

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 грудня.

Теги: льотчик свято Бахмут ракета ЗСУ

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