Повний автобус ковід-атеїстів. Водій заплатить великий штраф за порушення карантину

Чоловік не визнав своєї вини і просив суд звільнити його від адміністративної відповідальності

Великобагачанський районний суд Полтавської області оштрафував водія автобуса на 17 тис. грн за порушення правил карантину (ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 12 листопада.

Правоохоронці зафіксували, що 18 серпня о 12 год. 55 хв на 341 км дороги Харків-Сімферополь (м. Василівка) водій автобуса перевозив 14 пасажирів без одягнутих захисних масок, також сам був без захисної маски, чим порушив постанову Кабміну №641 від 22 липня 2020 року.

У суді чоловік не визнав себе винним. Пояснив, що 18 серпня виконував нерегулярне перевезення, зокрема, віз людей з моря. Було дуже спекотно, можливо хтось із пасажирів і зняв маску, але він, як водій, стежив за обстановкою на дорозі. Наголосив, що при посадці всі пасажири були в захисних масках, автобус забезпечений масками та антисептиками. Вважав, що порушення, вчинене ним, є малозначним, просив суд звільнити його від адміністративної відповідальності.

Допитана у судовому засіданні свідок зауважила, що на момент, коли автобус проїжджав пост поліції, водій був у масці, але вона у нього була на підборідді, пасажири були без масок, особисто вона теж зняла маску, оскільки в той момент розмовляла. Відсутність одягнутих масок, на її думку, пов`язана з погодними умовами.

Суд наголосив, що вина водія у вчиненні адміністративного правопорушення підтверджується протоколом, рапортом поліцейського, свідченнями пасажирки у судовому засіданні.

Призначаючи штраф водію на суму 17 тис. грн, суд зазначив, що адміністративне стягнення застосується з метою виховання особи, а також запобіганню вчиненню нових правопорушень.