Російський диктатор Володимир Путін надавав Кримському мосту особливого значення, тому після перших українських атак окупанти почали обмежувати перевезення небезпечних вантажів переправою. Значну частину військової логістики Росія переорієнтувала на пороми, десантні кораблі та сухопутний маршрут через окуповані території України. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», військовий моряк у відставці.

За словами Лакійчука, під час будівництва Кримський міст мав не лише транспортне, а й символічне значення для Кремля. Російська влада розглядала його як головний шлях сполучення окупованого півострова з територією РФ.

«Коли його будували, у путінському розумінні це була така пуповина, яка мала поєднати Крим із Росією. Залізничний міст, автомобільний міст, енергоміст, трубопровідний поруч теж прокладений», – пояснив експерт.

Лакійчук зазначив, що після введення мосту в експлуатацію Росія фактично зробила ставку на одну транспортну артерію. За його словами, це негативно позначилося на Керченській поромній переправі, яка раніше забезпечувала сполучення між Кримом і Краснодарським краєм.

«Вони, щойно міст побудували, фактично збанкрутували Керченську поромну переправу. Вважали, що мосту достатньо з огляду на транспортний потік», – розповів він.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перших ударів по мосту окупанти усвідомили ризики залежності від одного об'єкта.

Особливо ситуація змінилася після вибуху 8 жовтня 2022 року, коли було пошкоджено автомобільні прольоти переправи. Згодом Служба безпеки України підтвердила свою причетність до цієї операції.

«Коли наші СБУшники підірвали на ньому автомобіль і обрушився один зі звичайних прольотів, тоді вирішили, що так це не працює. Почали терміново відновлювати Керченську поромну переправу, почали перевозити військові вантажі великими десантними кораблями», – зазначив Лакійчук.

За його словами, російські військові почали одночасно використовувати кілька маршрутів постачання, щоб зменшити залежність від Кримського мосту.

Водночас частина таких перевезень також опинилася під українськими ударами. Експерт згадав знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії та потоплення корабля «Цезар Куніков» у Чорному морі.

Лакійчук наголосив, що Кремль намагався вберегти Кримський міст від нових пошкоджень, зокрема шляхом обмеження перевезень небезпечних вантажів.

«Путіну було шкода Кримського мосту. Ним заборонили перевозити вибухонебезпечні та пожежонебезпечні вантажі, спрямували всіх на обхідний шлях довкола Азовського моря, через сухопутний коридор, через зону бойових дій», – пояснив він.

Саме тому, за оцінкою військового експерта, Кримський міст поступово втратив роль головного маршруту забезпечення російських військ на окупованому півострові.

«Говорити, що Кримський міст у цьому контексті наразі був таким ключовим елементом російської логістики, вже не можна», – зазначив Лакійчук.

Водночас він застеріг, що переправа зберігала потенційне військове значення. У разі порушення альтернативних маршрутів Росія могла б знову збільшити обсяги перевезень мостом.

«Якщо всю іншу логістику порубають, а Керченська поромна переправа регулярно перебуватиме під ударами, то до мосту ця функція потенційно могла повернутися», – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про перший підрив Кримського мосту 8 жовтня 2022 року. Тоді вибух спричинив руйнування автомобільних прольотів та пожежу на залізничній частині переправи. Згодом СБУ підтвердила, що здійснила цю операцію.

Також «Главком» повідомляв про оцінку Військово-морських сил України щодо значення Кримського мосту для російської логістики. Речник ВМС Дмитро Плетенчук у 2024 році заявляв, що після попередніх пошкоджень переправа забезпечувала менш ніж чверть відповідного транспортного навантаження, а решту перевезень здійснювали альтернативними маршрутами.

Крім того, «Главком» писав про зупинення автомобільного та залізничного руху Кримським мостом після повторної атаки 17 листопада. Російське Міністерство транспорту повідомило, що фахівці оцінюють масштаби пошкоджень переправи.