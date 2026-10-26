Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні
Переможці парламентських виборів у Сербії заявили про намір зберегти відмову від санкцій проти Росії
Фото: Reuters

«Студентський список» планує припинити експорт озброєння до зон бойових дій, зокрема через посередників, які передають його Україні

Політичний рух «Студентський список», який переміг на парламентських виборах у Сербії, не планує запроваджувати санкції проти Росії. Водночас майбутня влада має намір припинити експорт зброї до країн, де тривають бойові дії, зокрема постачання через західних посередників до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, переможці виборів не збираються приєднуватися до санкційної політики Європейського Союзу щодо Москви, попри прагнення Сербії вступити до ЄС.

Представник руху Йово Бакіч також заявив про намір зберегти традиційні відносини з Росією. За його словами, санкції з боку Сербії не матимуть істотного економічного впливу на Москву, але стануть негативним політичним сигналом.

Окремим питанням залишається постачання російського газу. Сербія значною мірою залежить від енергоносіїв із РФ, а «Газпром» забезпечує країну приблизно 2,2 млрд кубометрів газу на рік.

У «Студентському списку» наголошують, що така залежність має насамперед економічний характер, а не означає автоматичного політичного зближення з Кремлем.

Що зміниться для України

Одним із найбільш чутливих рішень майбутнього уряду може стати припинення сербського експорту озброєння до зон бойових дій.

За інформацією Reuters, провідні кандидати «Студентського списку» виступають за заборону таких постачань, включно з продажем боєприпасів західним компаніям-посередникам, через які сербська продукція потрапляє до України.

За попередньої влади Белград офіційно декларував нейтралітет і відмову від прямих постачань зброї Україні. Водночас сербські боєприпаси надходили до українських військових через треті країни.

Поки невідомо, коли майбутній уряд сформують і яким буде механізм реалізації його зовнішньополітичних обіцянок.

Як змінилася влада в Сербії

25 жовтня «Студентський список» здобув перемогу на дострокових парламентських виборах, завершивши багаторічне домінування політичної сили Александара Вучича.

Сам Вучич визнав поразку. За попередніми оцінками, студентський рух може отримати достатньо мандатів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість.

Протести, з яких виріс рух, розпочалися після обвалення навісу залізничного вокзалу в Новому Саді у листопаді 2024 року. Трагедія забрала життя 16 людей і спричинила масові вимоги боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про поразку Александара Вучича на парламентських виборах у Сербії. Переможці голосування можуть сформувати більшість у парламенті без союзників.

Також «Главком» писав, чому Вучич відмовлявся запроваджувати санкції проти Росії. Белград пояснював свою позицію національними інтересами та економічними ризиками.

Читайте також:

Теги: санкції Сербія влада нейтралітет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Два роки під тиском Трампа: чому вибори у США не врятують Україну
Два роки під тиском Трампа: чому вибори у США не врятують Україну
15 жовтня, 10:22
Для Трампа є важливим ситуативно-передвиборний і тактичний інформаційно-політичний ефект від цієї угоди
«Дизельний Мюнхен» Дональда Трампа
11 жовтня, 21:17
ЄС запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації українських дітей
ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей
28 вересня, 14:32
Інформації про характер пошкоджень наразі немає
Дрон влучив у Північний міст Києва: рух перекрито
3 жовтня, 07:07
Кремль, імовірно, реквізував ще кілька суден для свого тіньового флоту
Росія будує новий тіньовий флот, щоб обходити санкції – The Telegraph
2 жовтня, 04:56
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала більше години
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала більше години
10 жовтня, 23:29
Росія вимагає від США поступок за припинення ударів по енергетиці України
Путін виставив Трампу ціну за енергетичне перемир'я з Україною – ЗМІ
9 жовтня, 14:52
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 17:50
Повністю замінити американські технології та розвідувальні можливості європейські партнери наразі не можуть
Чи зможе Україна воювати без допомоги США: аналіз CNN
24 жовтня, 15:34

Політика

Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні
Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні
КНДР виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю: журналісти помітили незвичайну деталь
КНДР виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю: журналісти помітили незвичайну деталь
Україна та Молдова підписали військову угоду: Кишинів хоче перейняти досвід боротьби з дронами
Україна та Молдова підписали військову угоду: Кишинів хоче перейняти досвід боротьби з дронами
Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції
Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції
Трамп звинуватив Норвегію в тому, що залишився без Нобелівської премії
Трамп звинуватив Норвегію в тому, що залишився без Нобелівської премії
Генштаб повідомив про наслідки ударів по заводу «Енергія» в РФ, який виробляв деталі до ракет
Генштаб повідомив про наслідки ударів по заводу «Енергія» в РФ, який виробляв деталі до ракет

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
143K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
73K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua