Переможці виборів у Сербії відмовилися запроваджувати санкції проти Росії: що буде з постачанням зброї Україні

Переможці парламентських виборів у Сербії заявили про намір зберегти відмову від санкцій проти Росії

«Студентський список» планує припинити експорт озброєння до зон бойових дій, зокрема через посередників, які передають його Україні

Політичний рух «Студентський список», який переміг на парламентських виборах у Сербії, не планує запроваджувати санкції проти Росії. Водночас майбутня влада має намір припинити експорт зброї до країн, де тривають бойові дії, зокрема постачання через західних посередників до України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, переможці виборів не збираються приєднуватися до санкційної політики Європейського Союзу щодо Москви, попри прагнення Сербії вступити до ЄС.

Представник руху Йово Бакіч також заявив про намір зберегти традиційні відносини з Росією. За його словами, санкції з боку Сербії не матимуть істотного економічного впливу на Москву, але стануть негативним політичним сигналом.

Окремим питанням залишається постачання російського газу. Сербія значною мірою залежить від енергоносіїв із РФ, а «Газпром» забезпечує країну приблизно 2,2 млрд кубометрів газу на рік.

У «Студентському списку» наголошують, що така залежність має насамперед економічний характер, а не означає автоматичного політичного зближення з Кремлем.

Що зміниться для України

Одним із найбільш чутливих рішень майбутнього уряду може стати припинення сербського експорту озброєння до зон бойових дій.

За інформацією Reuters, провідні кандидати «Студентського списку» виступають за заборону таких постачань, включно з продажем боєприпасів західним компаніям-посередникам, через які сербська продукція потрапляє до України.

За попередньої влади Белград офіційно декларував нейтралітет і відмову від прямих постачань зброї Україні. Водночас сербські боєприпаси надходили до українських військових через треті країни.

Поки невідомо, коли майбутній уряд сформують і яким буде механізм реалізації його зовнішньополітичних обіцянок.

Як змінилася влада в Сербії

25 жовтня «Студентський список» здобув перемогу на дострокових парламентських виборах, завершивши багаторічне домінування політичної сили Александара Вучича.

Сам Вучич визнав поразку. За попередніми оцінками, студентський рух може отримати достатньо мандатів, щоб самостійно сформувати парламентську більшість.

Протести, з яких виріс рух, розпочалися після обвалення навісу залізничного вокзалу в Новому Саді у листопаді 2024 року. Трагедія забрала життя 16 людей і спричинила масові вимоги боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про поразку Александара Вучича на парламентських виборах у Сербії. Переможці голосування можуть сформувати більшість у парламенті без союзників.

Також «Главком» писав, чому Вучич відмовлявся запроваджувати санкції проти Росії. Белград пояснював свою позицію національними інтересами та економічними ризиками.