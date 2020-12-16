У Каліфорнії заготовили 60 холодильників для померлих від коронавірусу

Влада штату замовила п'ять тисяч мішків для померлих і 60 холодильників

В американському штаті Каліфорнія приготували рефрижератори та мішки для тіл загиблих від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це пише ABC7.

Відзначається, що в штаті замовили п'ять тисяч мішків для померлих і 60 холодильників. Їх розмістять у лікарнях. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом пояснив, що зараз штат переживає, можливо, найбільш напружений етап з початку пандемії. Він пояснив, що в середньому число щоденних смертей збільшилася в чотири рази за місяць.

Кошти будуть розподілені у найбільш постраждалі райони Лос-Анджелеса і Сан-Дієго.

У листопаді стало відомо, що сотні тіл померлих під час весняного спалаху коронавірусу до сих пір зберігаються в вантажівках-рефрижераторах в американському штаті Нью-Йорк. За даними Управління старшого судово-медичного експерта міста, багато тіл належать людям, чиї сім'ї поки не вдалося знайти, або ж чиї родичі не можуть дозволити собі належне поховання.

Фото: Carlo Allegri

За даними ВООЗ за тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей. Майже половина всіх нових випадків інфікування припала на Північну і Південну Америку.

Найбільше хворих виявили за тиждень в США - 1,45 мільйона осіб. Також в п'ятірці країн увійшли Бразилія (300 тисяч випадків), Туреччина (220 тисяч випадків), Індія (210 тисяч випадків) і Росія (193 тисячі випадків).

За даними Університету Джона Хопкінса, всього в світі коронавірус діагностували у 73 475 980 мільйонів осіб, 1 635 427 померли.

Між іншим, за підсумками 2020 року в Італії можуть зафіксувати понад 700 тисяч смертей. Це найвищий показник із часів Другої світової війни.

Також у ВООЗ повідомили, що на сьогоднішній день у кожній четвертій лікарні світу немає води, туалетів та мила. За підрахунками експертів, у таких умовах працюють та лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів.



