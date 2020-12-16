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    У Каліфорнії заготовили 60 холодильників для померлих від коронавірусу

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    Найбільше SARS-CoV-2 вразив Лос-Анджелес&nbsp; - У Каліфорнії заготовили 60 холодильників для померлих від коронавірусу
    Найбільше SARS-CoV-2 вразив Лос-Анджелес 
    Фото: Jae C. Hong / AP

    Влада штату замовила п'ять тисяч мішків для померлих і 60 холодильників

    В американському штаті Каліфорнія приготували рефрижератори та мішки для тіл загиблих від ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це пише ABC7.

    Відзначається, що в штаті замовили п'ять тисяч мішків для померлих і 60 холодильників. Їх розмістять у лікарнях. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом пояснив, що зараз штат переживає, можливо, найбільш напружений етап з початку пандемії. Він пояснив, що в середньому число щоденних смертей збільшилася в чотири рази за місяць.

    Кошти будуть розподілені у найбільш постраждалі райони Лос-Анджелеса і Сан-Дієго.

    У листопаді стало відомо, що сотні тіл померлих під час весняного спалаху коронавірусу до сих пір зберігаються в вантажівках-рефрижераторах в американському штаті Нью-Йорк. За даними Управління старшого судово-медичного експерта міста, багато тіл належать людям, чиї сім'ї поки не вдалося знайти, або ж чиї родичі не можуть дозволити собі належне поховання.

    Фото: Carlo Allegri
    Фото: Carlo Allegri

    За даними ВООЗ за тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей. Майже половина всіх нових випадків інфікування припала на Північну і Південну Америку.

    Найбільше хворих виявили за тиждень в США - 1,45 мільйона осіб. Також в п'ятірці країн увійшли Бразилія (300 тисяч випадків), Туреччина (220 тисяч випадків), Індія (210 тисяч випадків) і Росія (193 тисячі випадків).

    За даними Університету Джона Хопкінса, всього в світі коронавірус діагностували у 73 475 980 мільйонів осіб, 1 635 427 померли.

    Між іншим, за підсумками 2020 року в Італії можуть зафіксувати понад 700 тисяч смертей. Це найвищий показник із часів Другої світової війни. 

    Також у ВООЗ повідомили, що на сьогоднішній день у кожній четвертій лікарні світу немає води, туалетів та милаЗа підрахунками експертів, у таких умовах працюють та лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. 


    Теги: США смерть хвороби поховання коронавірус
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