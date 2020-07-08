Рятувальники назвали кількість жертв пожежі на Луганщині



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Тіла загиблих рятувальники знайшли під час ліквідації пожежі Фото: ДСНС

Вогнем знищено понад сотню житлових будинків

Внаслідок масштабної пожежі на території Новоайдарського району Луганської області загинуло 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Станом на 10:30 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

Внаслідок пожежі вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро».

До гасіння залучено 1125 чоловік та 201 одиниця техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.

До ліквідації пожежі залучені 444 військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними, кількість загиблих становить шість осіб, госпіталізовано щонайменше 28 осіб.

Поліція розглядає три версії виникнення пожежі на Луганщині.