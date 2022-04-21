«Ми як раби для РФ». Мобілізовані в ЛДНР раді потрапити в український полон (відео)

Мобілізовані на окупованій території Донбасу чоловіки копають для російських військ окопи

Мобілізовані у «ДНР» і «ЛНР» чоловіки вважають себе рабами російських окупантів і раді потрапити в український полон. Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників. Про це повідомляє Служба безпеки України.

На новому записі СБУ – розповідь чергового полоненого з «ДНР».

«Мы как рабы для России. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки», – говорить полонений.

Він каже, що його насильно мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. Для «новобранців» було справжнім шоком, що їх відправили на війну з Україною без будь-якої попередньої підготовки.

Але воювати їм так і не довелося. Їх використовували для влаштування окопів. А у вільний час російські офіцери «виховували» їх за усіма законами дідівщини.

«Когда мы были в лесу, ему (російському командиру. – Ред.) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят», – розповів полонений.

У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування «асвабадітєлєй». Хоча за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти.

До слова, 21 квітня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися десятеро наших захисників й дев’ятеро цивільних.