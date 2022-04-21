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    У Бучі розпочали встановлювати вікна в будинках

    Більшість будинків у Бучі вимагають ремонту - У Бучі розпочали встановлювати вікна в будинках
    Більшість будинків у Бучі вимагають ремонту
    фото: Офіс президента

    У Гостомеліф продовжують прибирання міста

    В Бучі Київської області почали відновлювати житло, постраждале від дій російських окупаційних військ. В інших населених пунктах триває розчищення вулиць. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко

    «Буча – розпочали встановлення вікон в будинках. Гостомель – продовжується прибирання міста», – написав він.

    За інформацією Укравтодору, у Бучі вже прибрали 33,8 км доріг та вулиць, а в Гостомелі – 4,25 км. Загалом у Київській області вдалося розчистити 302,6 км доріг та вулиць.

    Як повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, у Бучанському районі частково відновлені лінії 10 кВ у смт. Макарів і Ворзель та селах Михайлівка-Рубежівка і Калинівка. Окрім того, електромонтерам вдалося підключити до світла амбулаторію і сільраду в смт. Гостомель.

    Усього за попередню добу електромонтери полагодили частину мереж середньої та низької напруги у 26 населених пунктах області і повернули світло для 1 390 родин Київщини.

    119 населених пунктів та 76 тисяч домогосподарств у Київській області все ще залишаються без світла.

    Нагадаємо, Сумщина теж активно відновлюється після визволення від окупантів держави-терориста Росії. Зокрема, в Охтирці завершили розбирання завалів біля міської ради та виконали підсипання дороги на вулиці Революції. В багатьох регіонах відновлюють газо-, водо- та електропостачання.

    Теги: росія окупанти дороги війна Київщина Буча житло Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    У Бучі розпочали встановлювати вікна в будинках