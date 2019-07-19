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    Пожежа на японській студії: затриманий назвав причину підпалу

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    Чоловік влаштував пожежу, в якій загинуло 33 людини - Пожежа на японській студії: затриманий назвав причину підпалу
    Чоловік влаштував пожежу, в якій загинуло 33 людини

    «Вони вкрали мою ідею твору, тому я вчинив підпал»

    Чоловік, який влаштував підпал в анімаційній студії в японському місті Кіото, пояснив свої дії тим, що студія вкрала у нього ідею твору. Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомляє агентство Kyodo.

    «Вони вкрали мою ідею твору, тому я вчинив підпал», - наводить агентство слова затриманого чоловіка, сказані ним поліції.

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    Правоохоронні органи продовжують з'ясовувати обставини того, що сталося. Наразі не уточнюється, про який саме твір студії йдеться.

    Нагадаємо, пожежа на анімаційної студії Kyoto Animation сталася 18 червня, після того, як 41-річний чоловік вдерся всередину з двома каністрами бензину і влаштував підпал.

    Раніше повідомлялося про 24 загиблих. Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі загинули 33 людини, ще понад 30 осіб постраждало. 

    У соціальних мережах шанувальники компанії висловлюють співчуття розміщують фотографії своїх улюблених шоу KyoAni.

     

     

     

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