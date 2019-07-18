Пожежа в анімаційній студії в Японії: кількість загиблих зросла до 24
Точна кількість людей, котрі могли опинитися у вогняній пастці у приміщенні студії, поки невідома
В Японії у місті Кіото 18 липня внаслідок пожежі на анімаційній студії Kyoto Animation кількість загиблих зросла до 24 людей. Про це повідомляє DW.
У пожежному департаменті міста заявили, що ще 38 людей постраждали, десятеро з них перебувають у критичному стані.
Як повідомлялося, вогонь спалахнув зранку у четвер і швидко охопив триповерхову будівлю студії. За однією з версій, - це був зумисний підпал.
Зазначається, що чоловік, котрий підозрюють у підпалі, так само постраждав від вогню. «41-річного підозрюваного було взято під варту», - інформує агенція dpa.
Точна кількість людей, котрі могли опинитися у вогняній пастці у приміщенні студії, поки невідома.
Загалом у будівлі на момент початку пожежі могло перебувати до 70 осіб.