  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа в Запоріжжі: президент висловив співчуття сім'ям загиблих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа в Запоріжжі: президент висловив співчуття сім'ям загиблих
    Фото з відкритих джерел

    «Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні», – сказав Зеленський

    Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час пожежі в коронавірусному відділенні інфекційної лікарні в Запоріжжі.

    «Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров’я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава буде виправляти цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому», – написав він у своєму Telegram.

    Президент додав, що в Запоріжжя вилетіли глава МОЗ Максим Степанов і перший заступник глави ДСНС Олег Мельчуцький.

    Причини пожежі встановлюються.

    Нагадаємо, в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом.

    Загинули чотири людини – лікар-анестезіолог і три пацієнтки. Ще один анестезіолог і медбрат постраждали, їх госпіталізували з опіками і отруєнням продуктами горіння. Вісьмох осіб, які перебували в реанімації вдалося врятувати.

    Поліція встановила особи загиблих, також допитала п'ять осіб та порушила кримінальну справу. За попередньою версією, причиною смерті людей стало отруєння чадним газом. 

    Теги: Запоріжжя пожежа трагедія ДСНС отруєння держава Володимир Зеленський Максим Степанов президент поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies