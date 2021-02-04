Пожежа в Запоріжжі: президент висловив співчуття сім'ям загиблих

«Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні», – сказав Зеленський

Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час пожежі в коронавірусному відділенні інфекційної лікарні в Запоріжжі.

«Найстрашніше, що ця трагедія сталася в лікарні, в місці, де людям дарують здоров’я. Тепер же троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава буде виправляти цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому», – написав він у своєму Telegram.

Президент додав, що в Запоріжжя вилетіли глава МОЗ Максим Степанов і перший заступник глави ДСНС Олег Мельчуцький.

Причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом.

Загинули чотири людини – лікар-анестезіолог і три пацієнтки. Ще один анестезіолог і медбрат постраждали, їх госпіталізували з опіками і отруєнням продуктами горіння. Вісьмох осіб, які перебували в реанімації вдалося врятувати.

Поліція встановила особи загиблих, також допитала п'ять осіб та порушила кримінальну справу. За попередньою версією, причиною смерті людей стало отруєння чадним газом.