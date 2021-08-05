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    Пожежі в Туреччині. Консул розповів, як відбувається евакуація українців

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    Лісові пожежі у Туреччині стали справжньою катастрофою - Пожежі в Туреччині. Консул розповів, як відбувається евакуація українців
    Лісові пожежі у Туреччині стали справжньою катастрофою
    Фото з відкритих джерел

    Евакуйованих українців переселили до готелю, віддаленого від зони пожежі

    Через страшні пожежі у Туреччині українських туристів евакуювали морем. Про це у коментарі «Укрінформу» розповів консул України в Анталії Емір Рустамов.

    Рустамов наголосив, що у випадках, коли евакуація наземним транспортом неможлива, процес здійснюється морем.

    Дипломат розповів, що Консульство в Анталії ввечері 2 серпня отримало звернення на «гарячу лінію» від громадян України, які перебували на відпочинку у готелі Voxx Marmaris Beach Resort, про наближення лісової пожежі до готелю.

    Консул України негайно звернувся до губернатора провінції Мугла, мера міста Мармаріс, командувача Берегової охорони регіону та генерального директора туристичного оператора TUİ Türkiye.

    Протягом пів години була здійснена евакуація громадян України та інших держав, які мешкали в готелі, морським транспортом. Евакуйованих українців переселили до готелю Fun&Sun Smart Voxx, віддаленого від зони пожежі.

    «Закликаю всіх українців, які збираються на відпочинок до Туреччини, зважувати всі ризики та утриматися від поїздок у ті райони, де вирують лісові пожежі», підкреслив Рустамов.

    Додамо, що турецькі супутники-розвідники з космосу сфотографували наслідки лісових пожеж на півдні та південному заході країни. Відповідні знімки оприлюднило міноборони Туреччини.

    Лісові пожежі в Туреччині вирують вже тиждень. Загалом у боротьбі з вогнем загинуло вісім людей.

    МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти. В операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

    Курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.

    Теги: Туреччина пожежа рятувальники
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    Пожежі в Туреччині. Консул розповів, як відбувається евакуація українців