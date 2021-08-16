Після Туреччини та Греції запалав Ізраїль (фото, відео)

Ізраїльські експерти повідомляють, що це одна із найбільших пожеж за останні роки

До боротьби з вогнем підключені 12 літаків спеціальної авіації

В Ізраїлі станом на 16 серпня 70 підрозділів пожежних бригад продовжують боротьбу з вогнем в єрусалимських горах, пише vesty.co.il.

Із першими променями сонця роботу відновила пожежна авіація. За попередніми оцінками, до ранку 16 серпня згоріло 17 тис. дунамів (1 дунам = 0,1 га) лісових насаджень.

Служба пожежної охорони повідомила, що досягли значного прогресу в локалізації вогнищ загоряння, проте під повний контроль їх поки взяти не вдається.

До боротьби з вогнем підключені 12 літаків спеціальної авіації. Наразі основні зусилля пожежників зосереджені на чотирьох ділянках.

Нагадаємо, 28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі. Згодом вони поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.

У неділю, 15 серпня, українські авіатори повернулися з Туреччини, де вони понад два тижні надавали допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами. Україна відправила до Греції загін вогнеборців.



