Пожежі в Луганській області: кількість загиблих зросла до восьми
Внаслідок пожеж загинули вісім осіб: троє – через отруєння продуктами горіння, одна – від отриманих опіків, причина смерті ще одної встановлюється
Внаслідок масштабних пожеж у Луганській області постраждали троє співробітників ДСНС, кількість загиблих збільшилася до восьми.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що станом на вечір п’ятниці, вогонь пройшов площу в 20 тис. гектарів. Внаслідок пожеж загинули вісім осіб: троє – через отруєння продуктами горіння, одна – від отриманих опіків, причина смерті ще одної встановлюється. Кількість постраждалих – 18, чотири людини вважають зниклими безвісти.
Також осередок пожежі в районі населених пунктів Муратово, Капітанове і Трьохізбенка локалізували на площі 2600 гектарів. Рятувальники продовжують гасити сім основних осередків.
Раніше поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти внаслідок пожеж на Луганщині.
Також відомо, що через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.
За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.
Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.