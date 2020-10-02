  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежі в Луганській області: кількість загиблих зросла до восьми

    • Розсилка
    Рятувальники&nbsp;локалізували один з осередків пожеж на площі 2600 гектарів - Пожежі в Луганській області: кількість загиблих зросла до восьми
    Рятувальники локалізували один з осередків пожеж на площі 2600 гектарів
    Фото: ДСНС

    Внаслідок пожеж загинули вісім осіб: троє – через отруєння продуктами горіння, одна – від отриманих опіків, причина смерті ще одної встановлюється

    Внаслідок масштабних пожеж у Луганській області постраждали троє співробітників ДСНС, кількість загиблих збільшилася до восьми.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що станом на вечір п’ятниці, вогонь пройшов площу в 20 тис. гектарів. Внаслідок пожеж загинули вісім осіб: троє – через отруєння продуктами горіння, одна – від отриманих опіків, причина смерті ще одної встановлюється. Кількість постраждалих – 18, чотири людини вважають зниклими безвісти.

    Також осередок пожежі в районі населених пунктів Муратово, Капітанове і Трьохізбенка локалізували на площі 2600 гектарів. Рятувальники продовжують гасити сім основних осередків.

    Раніше поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти внаслідок пожеж на Луганщині.

    Також відомо, що через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

    За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

    Детальніше читайте у матеріалі:


    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies