Пожежі в Луганській області: кількість загиблих зросла до восьми



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Рятувальники локалізували один з осередків пожеж на площі 2600 гектарів Фото: ДСНС

Внаслідок пожеж загинули вісім осіб: троє – через отруєння продуктами горіння, одна – від отриманих опіків, причина смерті ще одної встановлюється

Внаслідок масштабних пожеж у Луганській області постраждали троє співробітників ДСНС, кількість загиблих збільшилася до восьми.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що станом на вечір п’ятниці, вогонь пройшов площу в 20 тис. гектарів. Внаслідок пожеж загинули вісім осіб: троє – через отруєння продуктами горіння, одна – від отриманих опіків, причина смерті ще одної встановлюється. Кількість постраждалих – 18, чотири людини вважають зниклими безвісти.

Також осередок пожежі в районі населених пунктів Муратово, Капітанове і Трьохізбенка локалізували на площі 2600 гектарів. Рятувальники продовжують гасити сім основних осередків.

Раніше поліція повідомила про сімох загиблих і чотирьох зниклих безвісти внаслідок пожеж на Луганщині.

Також відомо, що через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

Детальніше читайте у матеріалі: Пожежа обігнала автомобіль. Що відбувається на охопленій вогнем Луганщині



