Рада відновила військову прокуратуру

Під час війни прокурори повинні мати повне право бути на лінії вогню для пошуку і збереження доказів агресії проти України

Український парламент ухвалив повернення військової прокуратури. Відповідне рішення було проголосовано сьогодні, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що під час війни прокурори повинні мати повне право бути на лінії вогню для пошуку і збереження доказів агресії проти України. Військові прокурори будуть підтримувати правопорядок у військових частинах та забезпечувати дотримання прав українських військовослужбовців.

За словами Венедіктової, багато військових прокурорів отримали не тільки вищу юридичну освіту, але і військову підготовку.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що він покликаний забезпечити виконання завдань кримінального провадження та ефективну організацію і процесуальне керівництво з розслідування і розкриття військових злочинів, інших злочинів, що скоєні в районі проведення операції Об’єднаних сил або ведення бойових дій, та інтересів держави з метою підтримання військової дисципліни, бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, національній безпеці та обороні, захисту прав та законних інтересів військовослужбовців.

«Головною метою проєкту закону є забезпечення виконання повноважень прокурорів, визначених Конституцією та Законами України, в умовах збройної агресії Російської Федерації, особливого періоду, воєнного стану. Завданням законопроєкту є визначення порядку укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їх відрядження до органів прокуратури, матеріально-технічного забезпечення та соціального захисту», – зазначено в документі.

Нагадаємо, діяльність військових прокуратур була скасована в 2019 році. Тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка вважав, що необхідності в існуванні військової прокуратури та юстиції немає.

Реформа військової прокуратури передбачала виведення її зі структури Міноборони та передачу в Генпрокуратуру в вигляді Головної спеціалізованої прокуратури.

До слова, напередодні на Київщині було викрито колаборанта, що закликав підтримувати РФ.

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