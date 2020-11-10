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    Працювала тиждень. У Білорусі зупинили роботу АЕС, яку відкрив Лукашенко

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    Працювала тиждень. У Білорусі зупинили роботу АЕС, яку відкрив Лукашенко
    Фото: belaes.by

    На БелАЕС необхідно замінити окреме електротехнічне обладнання

    БелАЕС призупинила виробництво електроенергії через технічні проблеми. Про це Інтерфакс-Запад повідомив Інфоцентр вироблення електроенергії на БелАЕС.

    «Вироблення електроенергії на БелАЕС наразі немає. Напередодні Міненерго повідомило, що для відновлення вироблення електроенергії потрібна заміна певного обладнання», – сказав представник інфоцентру.

    Він не зміг назвати терміни відновлення вироблення електроенергії через те, що зараз йде налагодження устаткування.

    9 листопада Міненерго Білорусії повідомило, що на БелАЕС необхідно замінити окреме електротехнічне обладнання, причини такої необхідності не вказувалися.

    Про «аварію» на атомній електростанції 9 листопада повідомив опозиційний телеграм-канал Nexta. 3 листопада БелАЕС почала вироблення електроенергії, офіційно АЕС була відкрита самопроголошений президентом Білорусі Олександром Лукашенком 7 листопада.

    Тоді Лукашенко заявив, що «Білорусь стала ядерною державою».

    Заява Лукашенка є маніпулятивною, адже ядерними державами є лише ті країни, які володіють технологією виробництва ядерної зброї та мають її на озброєнні. Країни, які використовують атомну енергетику у мирних цілях до ядерних держав не відносяться.

    Нова АЕС була побудована у Островці Гродненської області, майже на кордоні з Литвою - за 50 км від Вільнюсу. Проти будівництва об'єкту виступали Литва, Латвія та Естонія, які вже оголосили, що не будуть купувати електроенергію з БелАЕС.

    Білоруська АЕС будується Росією, проект передбачає два реактори ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт.


    Білорусь АЕС
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