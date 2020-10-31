В «Енергоатомі» розказали, як Росія досі заробляє на українських АЕС

Керівник компанії розповів про чи є проблеми зі зберіганням відпрацьованого ядерного палива на трьох українських АЕС

«Відправка до Росії відпрацьованого ядерного палива щорічно коштує нам до $200 млн», – Петро Котін

Тимчасово виконуючий обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів про плани в грудні 2020 року запустити Централізоване сховище для відпрацьованого ядерного палива за технологією Holtec International.

В інтерв’ю «Главкому» Котін поділився деталями та як компанія вирішує проблеми, які гальмують процес будівництва залізничних шляхів.

«Проєкт спорудження ЦСВЯП передбачає будівництво 14 титульних об’єктів та споруд, середня будівельна готовність яких наразі становить 87%, загальна готовність – 83%. Відповідно до директивного графіка будівництва та введення ЦСВЯП в експлуатацію, перший пусковий комплекс буде повністю готовий у грудні 2020 року. Графіком передбачено, що підключення ЦСВЯП до електроживлення від підстанції «Буряківка» відбудеться у листопаді цього року, а от із завершенням ремонту залізничної колії Вільча – Янів доведеться почекати. Власні корективи до графіка внесли карантинні заходи, а також відсутність фінансування робіт з вирубки дерев, кущів та чагарників. Їх має виконати ДСП «Північна Пуща», а гроші на це має виділити Державне агентство з управління Зоною відчуження (ДАЗВ). Допоки ці роботи не виконані, «Укрзалізниця» призупинила реконструкцію залізничної дільниці Вільча – Янів довжиною 43 км. Це – головна проблема, яка може стати на заваді введенню сховища в експлуатацію, оскільки ми впевнені, що вчасно добудуємо першу чергу ЦСВЯП, але такої ж впевненості в діях «Укрзалізниці» у нас немає», – пояснив Котін.

Крім того, керівник компанії розповів про чи є проблеми зі зберіганням відпрацьованого ядерного палива на трьох АЕС (крім Запорізької) через переповнення сховищ в приреакторних басейнах.

«Стан заповнення басейнів витримки енергоблоків всіх АЕС повністю відповідає вимогам забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Сьогодні Україна вивозить відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Южноукраїнської та Хмельницької АЕС на технологічну (тимчасову) витримку з наступною переробкою до Росії. Це коштує нам до $200 млн щорічно. Але у переробці відпрацьованого палива з українських АЕС саме в РФ немає жодної технологічної або ж економічної доцільності – навпаки, Україна має від цього лише очевидні збитки. Вивезення на переробку здійснюється за інерцією та схемою радянських часів, оскільки Україна досі не створила власної системи. Саме цей неправильний хід речей ми й збираємося виправити», – зазначив Котін.

Всього на 2020 рік було заплановано п’ять рейсів для вивезення відпрацьованого ядерного палива до РФ (300 відпрацьованих паливних збірок). Станом на 20 жовтня 2020 року виконано один рейс з енергоблока №1 Южноукраїнської АЕС – вивезено 60 паливних збірок. Три рейси вже скасовано (з енергоблоків №2 та №3 цієї ж АЕС та блоку №4 Рівненської АЕС), також розглядається можливість скасування ще одного рейсу (з енергоблока №2 Хмельницької АЕС).

«З весни 2021 року весь обсяг відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Хмельницької та Южноукраїнської АЕС має направлятися до Централізованого сховища, якщо, звичайно, з’явиться залізнична колія», – додає керівник компанії.

Нагадаємо, що «Енергоатом» отримав 210 млн збитку. Експерт назвав причину.

Крім того, «Енергоатому» потрібно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку.

До слова, Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем».