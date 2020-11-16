Правила співбесіди для набуття американського громадянства стали більш складними

Під час співбесіди у заявників питатимуть 20 запитань, я не 10, як було раніше

Служба громадянства та імміграції Сполучених Штатів змінила правила співбесіди для набуття американського громадянства. На третину зросла кількість запитань на тему американської історії та політики. Крім того скоротиться кількість співбесід, проведених за день. Про це повідомляє Голос Америки.

Оновлений тест матиме 128 запитань (замість 100, як було раніше), під час співбесіди у заявників питатимуть 20 запитань (я не 10, як було раніше). Щоб скласти іспит, особа має відповісти правильно на 12 запитань (60%).

У новому тесті вже не буде питань з географії, натомість деякі питання вимагатимуть ширших відповідей.

До прикладу, раніше, щоб правильно відповісти на питання про склад уряду, достатньо було назвати одну з гілок влади. У нових правилах, щоб відповідь зарахувалась правильною, потрібно назвати всі три гілки влади (законодавча, виконавча та судова).

Змінилась також відповідь на питання: «Кого представляють сенатори США». Раніше достатньо було відповісти «усіх мешканців штату», віднині ж правильна відбудь буде «громадян свого штату».

Нові правила для набуття громадянства можуть втричі збільшити кількість часу, проведеного імміграційними агентами над кожною справою, - вважає Сара Пірс, аналітик Інституту міграційної політики у Вашингтоні.

У 2019 році кількість часу для кожної заяви на громадянство США, в середньому, складала 10 місяців.

Речник Служби громадянства та імміграції Ден Гетлейдж заявив, що нові правили «покривають низку тем, які забезпечують заявників більш досконалим досвідом тестування».

Він також додав, що заявникам віком 65 років або старшим, які легально жили у США впродовж 20 років, можуть спростити умови тесту. Їм потрібно буде вивчити меншу кількість питань і відповісти правильно на 6 питань із 10-ти.

Особи, які подаватимуть на громадянство з першого грудня цього року, проходитимуть співбесіду вже за новими правилами.

У 2019 році американськими громадянами стали 840 тисяч іммігрантів. За даними статистики американського уряду, це на 11% більше, ніж попереднього року.