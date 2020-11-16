З початку пандемії в США заразилися коронавірусом понад 11 млн осіб

Одужали більш як 4,1 млн

Одужали більш як 4,1 млн

З моменту початку пандемії в країні було інфіковано Covid-19 більш як 11 млн осіб, померли понад 246 тисяч

У США захворіли на коронавірус вже понад 11 мільйонів осіб. За даними університету Джонса Хопкінса, точна кількість зараження Covid-19 наразі в країні становить 11 037 061.

Усього в США померли від коронавірусної інфекції 246 217 осіб.

Одужали понад 4,1 мільйона осіб.

Нагадаємо, що у світі зафіксували нову рекордну кількість випадків коронавірусу за добу.

Раніше ВООЗ уточнив, коли Україна отримає вакцину від Covid-19. Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року що складе 20% від наявного в країні населення, згідно з даними Державної служби статистики України.

Між іншим, глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в країні усім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Нагадаємо, що 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.