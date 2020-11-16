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    У світі

    З початку пандемії в США заразилися коронавірусом понад 11 млн осіб

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    <span>Одужали більш як 4,1 млн</span> - З початку пандемії в США заразилися коронавірусом понад 11 млн осіб
    Одужали більш як 4,1 млн

    З моменту початку пандемії в країні було інфіковано Covid-19 більш як 11 млн осіб, померли понад 246 тисяч

    У США захворіли на коронавірус вже понад 11 мільйонів осіб. За даними університету Джонса Хопкінса, точна кількість зараження Covid-19 наразі в країні становить 11 037 061.

    Усього в США померли від коронавірусної інфекції 246 217 осіб.

    Одужали понад 4,1 мільйона осіб.

    Нагадаємо, що у світі зафіксували нову рекордну кількість випадків коронавірусу за добу.

    Раніше ВООЗ уточнив, коли Україна отримає вакцину від Covid-19Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року що складе 20% від наявного в країні населення, згідно з даними Державної служби статистики України.

    Між іншим, глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в країні усім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

    До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Нагадаємо, що  9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer. 

     Читайте також: 
    Теги: США населення ВООЗ коронавірус
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