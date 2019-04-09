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    Суспільство

    Парубій оголосив про створення міжфракційного об'єднання «За Зеленського»

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    &nbsp;У міжфракційному об'єднанні &laquo;За наступного президента України Зеленського В.О.&raquo; один депутат - Парубій оголосив про створення міжфракційного об'єднання «За Зеленського»
     У міжфракційному об'єднанні «За наступного президента України Зеленського В.О.» один депутат

    Головою об'єднання є нардеп Віталій Купрій, однак інших парламентарів, крім нього, в об'єднанні немає, - Парубій

    Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про створення у парламенті міжфракційного об'єднання "За наступного президента України Зеленського В.О.", передає кореспондент РБК-Україна.

    Глава ВР підкреслив, що головою об'єднання є нардеп Віталій Купрій, однак інших парламентарів, крім нього, в об'єднанні поки що немає.

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    «Повідомляю про створення у Верховній раді України 8-го скликання міжфракційного депутатського об'єднання «За наступного президента України Зеленського В.О.». Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Купрія Віталія Миколайовича. Але, на жаль, жодного іншого депутата немає у переліку. І я звертаюся до Віталія Миколайовича донести, якщо є ще депутати, окрім Вас, список в апарат, щоб ми могли публічно оголосити, хто входить в міжфракційне об'єднання, окрім пана Купрія», - зазначив Парубій.

    Нагадаємо, 7 квітня президент Петро Порошенко заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

    8 квітня Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

    За результатами першого туру виборів президента, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

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