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    На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)

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    Схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань - На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)
    Схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань
    Фото: СБУ

    Зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону

    Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками. Серед вилученого: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.

    Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:

    • 1 кг тротилу;
    • 2 електродетонатори;
    • чотири міни;
    • реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
    • 6 гранатометних пострілів,
    • 3 гранати РГД-5;
    • 10 запалів;
    • кумулятивний заряд;
    • майже 1000 набоїв різного калібру.

    Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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    На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)
    На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)
    На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)
    На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)
    На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)
    На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)

    У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи із вилучення зброї та боєприпасів проводились спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури.

    Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України виявила в Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ зброя Донеччина боєприпаси
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