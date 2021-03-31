На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)
Зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону
Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками. Серед вилученого: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.
Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:
- 1 кг тротилу;
- 2 електродетонатори;
- чотири міни;
- реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
- 6 гранатометних пострілів,
- 3 гранати РГД-5;
- 10 запалів;
- кумулятивний заряд;
- майже 1000 набоїв різного калібру.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи із вилучення зброї та боєприпасів проводились спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури.
Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України виявила в Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань.