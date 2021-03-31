На Донеччині СБУ виявила схрон бойовиків із мінами і тротилом (фото)

Схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань

Зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону

Служба безпеки України виявила у Слов’янську Донецької області прихований арсенал засобів ураження, облаштований бойовиками. Серед вилученого: тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За оперативними даними, зловмисники планували вчинення диверсій на території регіону.

Встановлено, що схованку у 2014 році облаштував учасник незаконних збройних формувань, який перебуває у розшуку. У тайнику, знайденому на території його приватного будинку, правоохоронці виявили:

1 кг тротилу;

2 електродетонатори;

чотири міни;

реактивну протитанкову гранату РПГ-26;

6 гранатометних пострілів,

3 гранати РГД-5;

10 запалів;

кумулятивний заряд;

майже 1000 набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із вилучення зброї та боєприпасів проводились спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури.

Як повідомлялося, раніше Служба безпеки України виявила в Луганській області два схрони зі зброєю учасників незаконних збройних формувань.