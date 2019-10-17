Рада у четвер розглядає законопроєкт про надання винагороди викривачам корупції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання, у залі зареєструвався 361 нардеп

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання. Про це оголосив голова парламенту Дмитро Разумков.

«Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим», - сказав він.

У залі зареєструвався 361 народний депутат.

Рада на засіданні в четвер розгляне законопроект №1010 про надання винагороди викривачам корупції у 2-му читанні. Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту.

Крім того, у другому читанні Рада розгляне законопроєкти №1081 про створення єдиної електронної системи в будівництві, №1061 про управління безпекою на дорогах, №1231 про моніторинг держвиплат і №1230 про захист прав інтелектуальної власності.

У першому читанні вказані законопроєкти №1067 щодо скасування переліку дозвільних документів у господарській діяльності, №2116 про одноосібне керівництво в Держбюро розслідувань.

У другому читанні парламент розгляне законопроєкти про зміни до регламенту Ради (№№1036-1, 1044-1), №0906 про військову службу і №0913 про поводження з ядерними відходами, в 1-му читанні - законопроєкти №1152 про посилення відповідальності за закупівлю неякісних лікарських засобів, №2161 щодо Держприкордонслужби, №1209 і №1210 про адміністрування податків, а також ратифікацію договору зі Сполученими Штатами про податкові вимоги до іноземних рахунків «FATCA» (№0001) та відповідні проекти зміни законодавства з його прийняттям ( №2102, №2103).

Крім того, в порядку денному засідання зазначено питання створення тимчасової слідчої комісії з розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, «112 Україна» і ZIK.

Як повідомлялось, у середу, 16 жовтня, Рада розпустила діючий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів і скоротила кількість членів з 16 до 12, а також скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100.