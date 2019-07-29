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    Правоохоронці видворили до РФ росіянина, засудженого на 14 років тюрми за вбивство

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    Правоохоронці видворили до РФ росіянина, засудженого на 14 років тюрми за вбивство
    Фото: Укрінформ

    Зазначеному громадянину заборонено в'їзд в Україну терміном на п’ять років

    Правоохоронці видворили до Росії громадянина РФ, засудженого на 14 років позбавлення волі за вбивство в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ (МВС).

    Повідомляється, що 26 липня працівниками міграційної служби спільно з працівниками поліції і представниками управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, за рішенням Хмельницького міськрайонного суду в примусовому порядку видворено в країну походження громадянина Росії через державний кордон в пункті пропуску «Сеньківка» (Чернігівська область).

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    Згідно з даними, у 2006 році Апеляційний суд Автономної Республіки Крим прийняв рішення про покарання для росіянина у вигляді 14 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

    Працівниками міграційної служби заздалегідь здійснено процедуру ідентифікації іноземця через Генеральне консульство Росії у Львові та отримано свідоцтво на повернення його в країну походження.

    Зазначеному громадянину заборонено в'їзд в Україну терміном на п’ять років.

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