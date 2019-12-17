Правозахисники заявляють, що в Ірані під час протестів загинули понад 300 людей



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В ході протестів заарештовано тисячі людей, включаючи дітей віком до 15 років

В Ірані у ході протестів загинуло щонайменше 304 людини і тисячі було поранено.

Про це йдеться в заяві міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Згідно з інформацією, в ході протестів заарештовано тисячі людей, включаючи дітей віком до 15 років.

Організація опитала десятки людей в Ірані, які розповіли, як під час і після акцій протесту влади утримували в'язнів без зв'язку із зовнішнім світом і піддавали їх різним видам жорстокого поводження.

Нагадаємо, акції протесту почалися 15 листопада у декількох іранських містах після того, як уряд країни вдвічі підвищив ціни на бензин і ввів квоти на роздрібний продаж палива. Вранці 16 листопада протестувальники намагалися атакувати нафтобазу в місті Сірджан на півдні країни. Щонайменше один з демонстрантів загинув.

Протестувальники вимагали піти у відставку топ-чиновників країни.

21 листопада повідомлялось, що майже 80 мільйонів жителів Ірану четвертий день не мають доступу до інтернету. Це викликало занепокоєння у міжнародному середовищі.

Раніше стало відомо, що близько 180 учасників масових антиурядових демонстрацій заарештовано поліцією в Ірані.

Влада Ірану заявляє, що багато протестуючих були підготовлені країнами Заходу і отримували гроші за участь в демонстраціях.

За даними правозахисної організації Amnesty International при розгоні демонстрацій було вбито не менше 106 осіб по всій країні, повідомляло агентство AP. Представники ООН заявляють про «десятки» убитих. Влада Ірану ставить під сумнів ці цифри, однак не надає свою статистику.