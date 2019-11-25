В Ірані заарештували 180 лідерів антиурядових демонстрацій



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Масові демонстрації пройшли в Ірані в середині листопада

«Лідерів демонстрацій» звинувачують в нападі на співробітників правопорядку, підпалах і незаконних закликах в інтернеті

Близько 180 учасників масових антиурядових демонстрацій заарештовано поліцією в Ірані.

Про це повідомляє державне агентство ІРНА.

У тексті повідомлення заарештованих називають «лідерами демонстрацій». Їх звинувачують в нападі на співробітників правопорядку, підпалах і незаконних закликах в інтернеті.

Масові демонстрації пройшли в Ірані в середині листопада. Вони були спровоковані зростанням цін на бензин, але швидко переросли в антиурядові виступи. Деякі учасники виступали також проти ісламу як державної релігії Ірану. Демонстрації розігнав поліцейські сили спеціального призначення, які застосували силу і сльозогінний газ проти протестувальників.

Влада Ірану заявляє, що багато протестуючих були підготовлені країнами Заходу і отримували гроші за участь в демонстраціях.

За даними правозахисної організації Amnesty International при розгоні демонстрацій було вбито не менше 106 осіб по всій країні, повідомляло агентство AP. Представники ООН заявляють про «десятки» убитих. Влада Ірану ставить під сумнів ці цифри, однак не надає свою статистику.