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    Представник Клінтон відреагував на звинувачення по «російській справі»

    США висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США
    Нік Меррілл, прес-секретар Гілларі Клінтон, заявив, що звинувачення спецпрокурора Мюллера на адресу 13 росіян підтвердили те, що демократи «знали давно». Про це він написав у твіттері. «З часом ми дізнаємося більше, проте Росія зайшла дуже далеко, підриваючи нашу демократію, і президент нас не захистить. Незважаючи на політику,
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    Кандидат в президенти США від демократичної партії Хілларі Клінтон, 5 листопада 2016&nbsp;
    Фото: Brian Snyder / Reuters
    Кандидат в президенти США від демократичної партії Хілларі Клінтон, 5 листопада 2016 

    США висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США

    Нік Меррілл, прес-секретар Гілларі Клінтон, заявив, що звинувачення спецпрокурора Мюллера на адресу 13 росіян підтвердили те, що демократи «знали давно».

    Про це він написав у твіттері.

    «З часом ми дізнаємося більше, проте Росія зайшла дуже далеко, підриваючи нашу демократію, і президент нас не захистить. Незважаючи на політику, це антиамериканський підхід. Перед нами ворог, який сміється над нами і буде діяти знову», - написав Меррілл.

    Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував висунення 13 росіянам звинувачень у втручанні у вибори президента в 2016 році.

    Нагадаємо, що 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.

    Усі обвинувачені є співробітниками «Агентства інтернет-досліджень» — «фабрикою тролів», співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

    Серед обвинувачених — бізнесмен Євген Пригожин, наближений до президента Росії Володимира Путіна.

    Згідно з висунутим у Вашингтоні обвинуваченням, «Агентство інтернет-досліджень» та інші підозрювані почали свою роботу у 2014 році, щоб втрутитися в американські вибори.

    Американське слідство вважає, що вони використовували фальшиві особи та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з «небажаними особами», пов'язаними з кампанією «Трамп».

    Раніше стало відомо, що США опублікували 200 тисяч твітів російських тролів.

    Росія США вибори Дональд Трамп Гілларі Клінтон соціальні мережі
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