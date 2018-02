Представник Клінтон відреагував на звинувачення по «російській справі»

США висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США

Нік Меррілл, прес-секретар Гілларі Клінтон, заявив, що звинувачення спецпрокурора Мюллера на адресу 13 росіян підтвердили те, що демократи «знали давно».

Про це він написав у твіттері.

«З часом ми дізнаємося більше, проте Росія зайшла дуже далеко, підриваючи нашу демократію, і президент нас не захистить. Незважаючи на політику, це антиамериканський підхід. Перед нами ворог, який сміється над нами і буде діяти знову», - написав Меррілл.

Today's revelations confirm what we've long known. Time will tell us more, but Russia went to great lengths to undermine our democracy, & the President won't protect us. No matter your politics, it's un-American. We have an adversary that is laughing at us, who will act again.