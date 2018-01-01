Представник Клінтон відреагував на звинувачення по «російській справі»

США висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США

Нік Меррілл, прес-секретар Гілларі Клінтон, заявив, що звинувачення спецпрокурора Мюллера на адресу 13 росіян підтвердили те, що демократи «знали давно». Про це він написав у твіттері. «З часом ми дізнаємося більше, проте Росія зайшла дуже далеко, підриваючи нашу демократію, і президент нас не захистить. Незважаючи на політику,



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Фото: Brian Snyder / Reuters Кандидат в президенти США від демократичної партії Хілларі Клінтон, 5 листопада 2016

США висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США

Нік Меррілл, прес-секретар Гілларі Клінтон, заявив, що звинувачення спецпрокурора Мюллера на адресу 13 росіян підтвердили те, що демократи «знали давно».

Про це він написав у твіттері.

«З часом ми дізнаємося більше, проте Росія зайшла дуже далеко, підриваючи нашу демократію, і президент нас не захистить. Незважаючи на політику, це антиамериканський підхід. Перед нами ворог, який сміється над нами і буде діяти знову», - написав Меррілл.

Today's revelations confirm what we've long known. Time will tell us more, but Russia went to great lengths to undermine our democracy, & the President won't protect us. No matter your politics, it's un-American. We have an adversary that is laughing at us, who will act again. — Nick Merrill (@NickMerrill) 16 лютого 2018 р.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував висунення 13 росіянам звинувачень у втручанні у вибори президента в 2016 році.

Нагадаємо, що 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.

Усі обвинувачені є співробітниками «Агентства інтернет-досліджень» — «фабрикою тролів», співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

Серед обвинувачених — бізнесмен Євген Пригожин, наближений до президента Росії Володимира Путіна.

Згідно з висунутим у Вашингтоні обвинуваченням, «Агентство інтернет-досліджень» та інші підозрювані почали свою роботу у 2014 році, щоб втрутитися в американські вибори.

Американське слідство вважає, що вони використовували фальшиві особи та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з «небажаними особами», пов'язаними з кампанією «Трамп».

Раніше стало відомо, що США опублікували 200 тисяч твітів російських тролів.