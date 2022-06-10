Представник розвідки спрогнозував, як діятиме Росія у разі захоплення Донбасу

Україна потребує більше зброї від іноземних партнерів

Росіяни у Запорізькій та Херсонській областях окопалися для довгострокової оборони

Якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку та Луганську області, то окупанти можуть розпочати новий наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу. Про це заявив в інтерв'ю The Guardian представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

На думку Скібіцького, у разі успіху на сході України росіяни використають Донбас як плацдарм для нового наступу. Водночас, за його словами, у Запорізькій та Херсонській областях російські війська окопалися для довгострокової оборони, збудувавши подвійні, а іноді потрійні лінії оборони.

«Тепер повернути цю територію буде складніше. І саме тому нам потрібна зброя», – сказав представник ГУР.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, армія Російської Федерації з початку повномасштабної війни втратила 31 900 військових.

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