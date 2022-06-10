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    Події в Україні

    Карти війни: де в мережі можна слідкувати за бойовими діями

    Жителі України та світу можуть слідкувати за подіями російсько-української війни онлайн, для цього були створені спеціальні карти - Карти війни: де в мережі можна слідкувати за бойовими діями
    Жителі України та світу можуть слідкувати за подіями російсько-української війни онлайн, для цього були створені спеціальні карти
    фото: скріншот

    Події російсько-української війни можна відслідковувати онлайн у будь-якій точці світу

    Після початку російського вторгнення на територію України у інтернеті з’явилося кілька порталів, де можна отримувати інформацію про перипетії війни у режимі онлайн.

    Так, на карті проєкту liveuamap.com, крім власне окупованих Росією територій можна практично в режимі реального часу отримати різноманітну інформацію – про обстріли українських міст, бойові дії на різних ділянках фронту, збиті російські ракети чи безпілотники, а також про перекриття доріг у прифронтових районах.

    Карта на сайті deepstatemap.live, крім окупованих територій та бойових дій, показує місце розташування російських окупаційних підрозділів, а також військові об’єкти на окупованій території, які використовують рашисти.

    Крім онлайн-карт, регулярно оновлюють візуальну інформацію про фронти російсько-української війни соцмережеві ресурси державних структур та громадських організацій. Так, щодня публікує оновлену карту бойових дій Telegram-канал проєкту «Ґрунт (Україна: оперативно)».

    Також регулярно оновлює карти російського вторгнення до України міністерство оборони Великої Британії.

    Нагадаємо, що у квітні рятувальники запустили інтерактивну карту замінованих територій.

    На карті позначено території, де було знайдено вибухівку, та можна дізнатись про хід розмінування.

    Читайте також: Як розпадеться Росія. Оприлюднено всі карти

    Теги: росія окупанти війна інтернет Велика Британія Україна соціальні мережі окупація #stoprussia
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    Карти війни: де в мережі можна слідкувати за бойовими діями