Карти війни: де в мережі можна слідкувати за бойовими діями
Події російсько-української війни можна відслідковувати онлайн у будь-якій точці світу
Після початку російського вторгнення на територію України у інтернеті з’явилося кілька порталів, де можна отримувати інформацію про перипетії війни у режимі онлайн.
Так, на карті проєкту liveuamap.com, крім власне окупованих Росією територій можна практично в режимі реального часу отримати різноманітну інформацію – про обстріли українських міст, бойові дії на різних ділянках фронту, збиті російські ракети чи безпілотники, а також про перекриття доріг у прифронтових районах.
Карта на сайті deepstatemap.live, крім окупованих територій та бойових дій, показує місце розташування російських окупаційних підрозділів, а також військові об’єкти на окупованій території, які використовують рашисти.
Крім онлайн-карт, регулярно оновлюють візуальну інформацію про фронти російсько-української війни соцмережеві ресурси державних структур та громадських організацій. Так, щодня публікує оновлену карту бойових дій Telegram-канал проєкту «Ґрунт (Україна: оперативно)».
Також регулярно оновлює карти російського вторгнення до України міністерство оборони Великої Британії.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 9, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/U3rZXS5xfX
#StandWithUkraine pic.twitter.com/IEP8dWNWX1
Нагадаємо, що у квітні рятувальники запустили інтерактивну карту замінованих територій.
На карті позначено території, де було знайдено вибухівку, та можна дізнатись про хід розмінування.
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