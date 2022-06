Карти війни: де в мережі можна слідкувати за бойовими діями

Після початку російського вторгнення на територію України у інтернеті з’явилося кілька порталів, де можна отримувати інформацію про перипетії війни у режимі онлайн.

Так, на карті проєкту liveuamap.com, крім власне окупованих Росією територій можна практично в режимі реального часу отримати різноманітну інформацію – про обстріли українських міст, бойові дії на різних ділянках фронту, збиті російські ракети чи безпілотники, а також про перекриття доріг у прифронтових районах.

Карта на сайті deepstatemap.live, крім окупованих територій та бойових дій, показує місце розташування російських окупаційних підрозділів, а також військові об’єкти на окупованій території, які використовують рашисти.

Крім онлайн-карт, регулярно оновлюють візуальну інформацію про фронти російсько-української війни соцмережеві ресурси державних структур та громадських організацій. Так, щодня публікує оновлену карту бойових дій Telegram-канал проєкту «Ґрунт (Україна: оперативно)».

Також регулярно оновлює карти російського вторгнення до України міністерство оборони Великої Британії.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 June 2022



