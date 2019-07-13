Представник Зеленського зустрівся із Сурковим



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У Франції обговорили підготовку до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі в п'ятницю, 12 липня, з метою відновлення роботи «нормандського формату». Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на Сході України.

На зустрічі пропрацьовували подальші кроки з втілення Мінських угод, передусім припинення вогню, інформує агенція dpa.

Президента Зеленського на зустрічі представляв заступник голови ОП Вадим Пристайко, Путіна - Владислав Сурков.

Нагадаємо, домовленості про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів «нормандської» четвірки було досягнуто в червні під час візитів Володимира Зеленського до Парижа та Берліна. Зокрема у Берліні Зеленський та Анґела Меркель висловили задоволення через відновлення роботи «нормандського формату».

Кілька днів тому Володимир Зеленський та Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Під час неї вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими та можливість переговорів у «нормандському форматі».

Як повідомлялось, 7-го липня повідомлялося, що спецпредставник Держдепу США Курт Волкер докладає зусиль для того, щоб Україна, Росія, Франція і Німеччина обговорили ситуацію на Донбасі. Американський дипломат зв'язався з помічником Путіна Сурковим і вважає, що в серпні зустріч цілком може відбудуться.

При цьому особливого оптимізму Волкер не має. З одного боку, він заявляє, що Москва не змінює позицію. Вона дотримується принципу «неучасті» - нехай Київ домовляється з Донецьком і Луганськом, тобто з маріонетками Росії на чолі створених нею квазіутворень ДНР і ЛНР. Дипломат зазначає, що в Москві не хочуть визнавати очевидне, але «сам факт проведення зустрічі є, можливо, корисним».

«Ми ще не знаємо, чи відбудеться зустріч, чи ні. Якщо так, це буде трохи пізніше влітку, можливо», - зазначив тоді Волкер.

Він вважає, що предметно говорити про що-небудь можна буде після 21 липня, коли стане ясно, яким буде новий парламент України, чи прийме він ряд законів щодо децентралізації, спецстатусу і амністії, а також місцевих виборів, коли ситуація дозволить їх проводити.

«Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії, і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація в плані безпеки», - сказав він.

Оскільки США не беруть участі в нормандському форматі, Волкер буде спілкуватися з Парижем і Берліном, а також Києвом.