Прем'єр Австралії засудив образливу заяву Ердогана щодо теракту у Крайстчерчі



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Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон чекає вибачень від Ердогана

Прем'єр Австралії Скотт Моррісон заявив, що Ердоган образив пам'ять австралійських і новозеландських солдатів

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив коментарі турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана, які він зробив після теракту у Новій Зеландії.

«Президент Туреччини Ердоган зробив заяви, які я вважаю надзвичайно образливими для австралійців», – сказав Моррісон 20 березня.

Як відомо, Ердоган говорив, коментуючи теракт в місті Крайстчерч, що антимусульманськи налаштовані австралійці будуть «відправлені назад у трунах», як їхні діди в Галліполі під час Першої світової війни.

Галліполі – півострів у європейській частині Туреччини, який був ареною запеклих боїв під час Дарданелльської операції (19 лютого 1915 – 9 січня 1916), яка закінчилася поразкою військ Антанти. Понад вісім тисяч австралійських та новозеландських військовослужбовців загинули, воюючи проти турецьких сил, ця битва вважається важливою подією в історіях обох країн.

Громадяни Австралії та Нової Зеландії щороку в квітні приїздять до Галліполі на меморіальні заходи.

Моррісон заявив, що Ердоган образив пам'ять австралійських і новозеландських солдатів і зазначив, що висловлювання «дуже негативні для австралійців і дуже безглузді в цьому дуже чутливому середовищі».

«Я чекаю, і я попросив, щоб ці коментарі були уточнені, щоб вони були відкликані», – сказав прем'єр-міністр Австралії.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

За останніми даними, в результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Радіо Свобода