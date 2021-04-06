Прем'єр Грузії захворів на коронавірус

За словами Іраклія Гарібашвілі, він почувається добре і продовжить працювати дистанційно

За словами Іраклія Гарібашвілі, він почувається добре і продовжить працювати дистанційно

Коронавірусом в уряді Грузії вже перехворів попередник Гарібашвілі – Георгій Гахарія

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус і перебуває на самоізоляції. Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я почуваюся добре, я перебуваю в самоізоляції і продовжую працювати віддалено», – написав Гарібашвілі.

Коронавірусом в уряді Грузії вже перехворів попередник Гарібашвілі – Георгій Гахарія, а також кілька міністрів.

За останню добу в Грузії виявлено 897 нових випадків коронавірусу, 10 осіб померли. Показники виявлення коронавірусу в країні складають: щоденний – 3,65% від кількості проведених тестів, за останні 14 днів – 1,94%, за останні 7 днів – 2,32%.

Напередодні повідомлялося, що у Грузії за три тижні вакцинаційної кампанії щеплення отримали 11 603 особи. Вакцинація почалася 15 березня препаратом компанії AstraZeneca, з 30 березня стала доступною вакцина Pfizer.

Минулої суботи Грузія отримала 100 тисяч доз китайської Sinopharm, але її почнуть використовувати тільки після схвалення ВООЗ, що очікувано відбудеться у середині-кінці квітня.

До слова, як в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, майже 200 народних депутатів України мали позитивний тест на коронавірус, а деякі перехворіли тричі.

Тим часом в Україні темпи Covid-вакцинації досі повільні. Водночас очільник МОЗ стверджує, що до кінця року в Україні має вакцинуватися більшість дорослого населення, щоб сформувати колективний імунітет.