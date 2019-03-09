Прем'єр Італії заявив, що Рим працює над скасуванням санкцій проти РФ



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За словами італійського політика, обмежувальні заходи проти Росії є неефективними

Прем'єр-міністр Італії наголосив, що запроваджені у 2014 році антиросійські санкції не мають бути самоціллю

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте стверджує, що уряд в Римі працює над тим, аби покласти край дії міжнародних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

«Ми працюємо задля досягнення цієї мети», - сказав Конте у п'ятницю, 8 березня. Під час виступу на зовнішньополітичній конференції в Генуї він наголосив, що запроваджені у 2014 році антиросійські санкції не мають бути самоціллю. Окрім того, за словами Конте, обмежувальні заходи проти Росії є неефективними та завдають збитків італійській економіці.

Італійський прем'єр не вперше висловлюється на користь скасування санкцій проти Москви. У своїй першій на посаді промові перед Сенатом Італії він закликав до перегляду санкцій ЄС щодо Росії та більшу відкритість до Москви.

Згодом Конте заявляв, що санкції мають бути тимчасовим засобом, визнавши утім, що Італія самостійно не може реформувати систему санкцій ЄС. Попри передвиборчі обіцянки щодо скасування санкцій з боку популістських партій, які сформували коаліцію в Італії, до цього часу Рим давав зелене світло продовженню обмежувальних заходів Євросоюзу проти РФ.

Як повідомлялось, 6 березня посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.

Нагадаємо, 7 березня президент США Дональд Трамп і прем'єр Чехії Андрій Бабіш висловлювалися в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, виступивши за збереження санкцій проти Росії.

До слова, віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до США обговорює додаткові санкції проти РФ через її агресію на морі.

Раніше стало відомо, що нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ.