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    Прем'єр Косово заявив про плани вступити в НАТО і ЄС

    Косово має намір стати членом НАТО і ЄС - Прем'єр Косово заявив про плани вступити в НАТО і ЄС
    Косово має намір стати членом НАТО і ЄС
    фото з відкритих джерел

    Прем'єр назвав Косово «найдемократичнішою країною в регіоні», яка «негайно підтримала» антиросійські санкції

    Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті заявив про намір Приштини вступити в НАТО. Він також сподівається на членство в ЄС. Про це йдеться в трансляції засідання Атлантичної ради.

    За його словами, Пріштіна «вітає заявки Молдови, України та Грузії на вступ до Європейського союзу, а також сподівається, що ЄС прийме заявку Косова на вступ цього року».

    «Сили безпеки Косова були розгорнуті разом з США в Кувейті, що стало нашою першою міжнародною миротворчою місією. Ми також беремо участь у спільних військових навчаннях США Defender Europe 21 за участю 330 військовослужбовців. Наша постійна співпраця зміцнює довгострокову прихильність Косова миру, безпеки і членства в НАТО», – заявив Курті

    Прем'єр назвав Косово «найдемократичнішою країною в регіоні», яка «негайно підтримала» антиросійські санкції. Він звинуватив Сербію в підтримці РФ, рекомендувавши країнам Заходу звернути на це увагу.

    Нагадаємо, Косово подало заявку на вступ до Ради Європи. Її повинні розглянути Комітет міністрів і Парламентська асамблея.

    Теги: ЄС росія окупанти НАТО санкції війна Косово Україна окупація #stoprussia
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    Прем'єр Косово заявив про плани вступити в НАТО і ЄС