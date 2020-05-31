Прем’єр Мальти назвав дату відновлення авіасполучення



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Мальта чекає туристів з 1 липня

«Ми повертаємося до нормального життя», сказав прем’єр Мальти

Мальта знову відкриє свій аеропорт для пасажирських рейсів 1 липня. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Абела, повідомляє Reuters.

Туризм складає майже чверть економіки Мальти, і власники готелів наполягають на тому, щоб уряд знову відкрив аеропорт, інакше країні загрожує масове безробіття.

На південному середземноморському острові було зареєстровано близько 600 випадків зараження коронавірусом і дев'ять смертей. В середині травня було дозволено знову відкрити магазини і ресторани, але церкви і школи досі залишаються закритими. Бари і спортзали відкриються тільки в наступну п'ятницю.

«Це дуже хвилюючий час для Мальти. Ми повертаємося до нормального життя», - сказав Абела.

8 червня уряд планує оголосити бюджет з метою стимулювання споживання і інвестицій. Зараз держава платить 800 євро на місяць за кожного співробітника, щоб запобігти звільненням в компаніях, які постраждали від вірусу, і каже, що буде підтримувати цю схему доти, поки економіка не відновиться.

Туристичні органи влади ведуть переговори про створення «безпечних коридорів» для поїздок з країн, що мають низькі показники Covid-19, включаючи Люксембург, Норвегію, Сербію, Словаччину, Австрію, Чехію, Латвію, Литву і Ізраїль.

До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.