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    Прем'єр-міністр Шмигаль провів зустріч з турецькими інвесторами

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    <p>&laquo;Одним із значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю&raquo;,&nbsp;&ndash; зазначив Шмигаль</p> <p>Фото: прес-служба Кабміну</p> - Прем'єр-міністр Шмигаль провів зустріч з турецькими інвесторами

    «Одним із значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю», – зазначив Шмигаль

    Фото: прес-служба Кабміну

    Глава уряду ознайомив присутніх з амбітними планами України щодо будівництва та реконструкції інфраструктури

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль візитуючи до Туреччини провів круглий стіл з представниками турецьких топ-компаній із загальним портфелем інвестицій у $5 мільярдів.

    Про це 29 дистопада повідомила прес-служба Кабміну.

    Глава уряду підкреслив, що Україна має амбітні плани з будівництва та реконструкції інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури в сфері водопостачання та переробки сміття.

    «Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно-приватне партнерство та державні гарантії. Зараз ми працюємо і вже зробили істотний прогрес в законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні», – зазначив Шмигаль.

    За його словами, найбільш перспективними сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ.

    «Одним із значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю», – сказав Шмигаль.

    На зустрічі також були присутні віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, представники українсько-турецької ділової ради при Раді зовнішньоекономічних зв'язків Туреччини.

    Зокрема, Криклій розповів представникам турецьких компаній, що в минулому році в Україні був прийнятий закон про концесії, що дало позитивний сигнал для інвесторів, і закликав присутніх брати участь в концесійних конкурсах і приватизаційних аукціонах.

    Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув на два дні до Туреччини з робочим візитом.

    Теги: Туреччина енергетика міністр інвестиції Україна Денис Шмигаль
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