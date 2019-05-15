Прем'єр Польщі вважає расистським напад на польського посла в Тель-Авіві



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На посла Польщі в Ізраїлі Марка Магіровскі 14 травня в Тель-Авіві накинувся розлючений чоловік

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецкій назвав напад на польського посла Марека Магіровскі в Тель-Авіві проявом ксенофобії.

Про це говориться у Twitter прем'єра Польщі.

«Расистський напад на польського посла Марека Магіровскі - неприпустима ситуація. Не може бути нашої згоди на будь-який прояв ксенофобії як щодо дипломатів, так і інших громадян», - зазначив польський прем’єр.

Раніше повідомлялося, на посла Польщі в Ізраїлі Марека Магіровскі 14 травня в Тель-Авіві накинувся розлючений чоловік.

Нагадаємо, Польща скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном до Варшави, який був запланований на 13 травня.

В лютому прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, який заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

Кац не став вибачатися за свої слова про роль поляків у Голокості.