Премʼєр розповів, коли почнеться запис підприємців на отримання «карантинної» допомоги

Наступного тижня стати до черги за допомогою у вісім тисяч гривень можна буде через «Дію»

Починаючи з наступного тижня бізнес та наймані працівники, що постраждали від карантинних обмежень у «червоних» зонах, зможуть зареєструватися для отримання восьми тисяч гривень допомоги. Про це написав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

«Закон про надання такої підтримки від держави вже набув чинності, а Уряд схвалив механізми виплат – вони здійснюватимуться автоматично після подання заявки через «Дію», – зазначив він.

Премʼєр-міністр також подякував за відповідальну позицію тим органам місцевого самоврядування, які підтримали ініціативу та погодилися надати додаткову фінансову допомогу людям у межах своїх регіонів. «Як показує досвід – злагодженість і синергія влади є запорукою ефективної протидії пандемії», – зазначив він.

Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі вісім тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Раніше також повідомлялося, що уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.З відповідного списку вилучено ряд позицій. Так, згідно з постановою, претендувати на допомогу держави не можуть готелі та інші установи тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та іншого тимчасового проживання).