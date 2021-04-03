Президент Аргентини захворів на Covid-19 після щеплення російською вакциною

Глава Аргентини чекає остаточних результатів тесту на коронавірус

Президент Аргентини Альберто Фернандес захворів коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Відомо, що зараз він знаходиться на ізоляції та очікує результату ПЛР-тесту. Коронавірус застав його відразу після святкування 62-річчя у п'ятницю.

Фернандес повідомив, що у він має температуру 37,3, головний біль. Через погане самопочуття він зробив швидкий тест на коронавірус і той виявився позитивним. В той же час, президент також очікує результатів ПЛР-тесту з лабораторії.

«Хоча ми очікуємо підтвердження за допомогою тесту ПЛР, я вже ізольований, дотримуюся протоколів та вказівок мого особистого лікаря», – резюмував Фернандес.

Відомо, що 21 січня президент Аргентини був вакцинований проти коронавірусу вакциною «Супутник V», виробленою російською лабораторією «Гамалія».

Додамо, що британське Агентство з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) виявило 30 випадків утворення тромбів серед введених 18,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу.